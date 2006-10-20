Жозе Моуринью: «Не знаю, откуда взялись 6 добавленных минут. Мы не тянули время»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 9-го тура АПЛ против (2:2).

«Мы были лучшей командой на поле. До матча можно говорить, что одно очко на – это хороший результат, здесь тяжело победить, но сейчас, по тому, как складывалась игра, это ужасный результат для нас и отличный – для «Челси».

Мы контролировали игру, контролировали ходы «Челси», и Жоржиньо были под контролем.

Когда счет стал 2:1, мы могли забить третий мяч. Мы были лучшей командой на поле, спокойно все контролировали.

Надеюсь, что каждый арбитр будет добавлять по шесть минут так же, как и Майк Дин. Не знаю, откуда они взялись. Мы всегда старались играть, не затягивали время», – сказал Моуринью.