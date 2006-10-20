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    Жозе Моуринью: «Не знаю, откуда взялись 6 добавленных минут. Мы не тянули время»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия судьи Майк Дин Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 9-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).

    «Мы были лучшей командой на поле. До матча можно говорить, что одно очко на «Стэмфорд Бридж» – это хороший результат, здесь тяжело победить, но сейчас, по тому, как складывалась игра, это ужасный результат для нас и отличный – для «Челси».

    Мы контролировали игру, контролировали ходы «Челси», Азар и Жоржиньо были под контролем.

    Когда счет стал 2:1, мы могли забить третий мяч. Мы были лучшей командой на поле, спокойно все контролировали.

    Надеюсь, что каждый арбитр будет добавлять по шесть минут так же, как и Майк Дин. Не знаю, откуда они взялись. Мы всегда старались играть, не затягивали время», – сказал Моуринью.

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