Жозе Моуринью: «Не знаю, откуда взялись 6 добавленных минут. Мы не тянули время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал исход матча 9-го тура АПЛ против «Челси» (2:2).
«Мы были лучшей командой на поле. До матча можно говорить, что одно очко на «Стэмфорд Бридж» – это хороший результат, здесь тяжело победить, но сейчас, по тому, как складывалась игра, это ужасный результат для нас и отличный – для «Челси».
Мы контролировали игру, контролировали ходы «Челси», Азар и Жоржиньо были под контролем.
Когда счет стал 2:1, мы могли забить третий мяч. Мы были лучшей командой на поле, спокойно все контролировали.
Надеюсь, что каждый арбитр будет добавлять по шесть минут так же, как и Майк Дин. Не знаю, откуда они взялись. Мы всегда старались играть, не затягивали время», – сказал Моуринью.