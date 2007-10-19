Агент Муминов: «В РПЛ к 2020 году готовят лимит «8 легионеров плюс 17 россиян»

Футбольный агент рассказал, каким будет лимит на легионеров в РПЛ через два года.

– Грядет новый лимит. Ходили слухи, что «10+15». Но, похоже, этот вариант не примут. Я, правда, не понял, почему именно 25 человек должно находиться в заявке и как это может помочь нашему футболу?

По лимиту – по нашим источникам, готовят к 2020 году лимит «8+17». 8 легионеров, 17 россиян.

– Ваше отношение?

– Тяжеловато будет клубам 17 паспортов найти, надо признать. Они же еще должны быть сопоставимого класса. Ныне действующий лимит считаем оптимальным.

В целом защищать отечественный рынок рабочей силы необходимо. В других отраслях народного хозяйства это делают, и никто не критикует. Я не раз говорил: лимит не такое зло, как представляют его некоторые.

Во всех развитых футбольных державах лимитные ограничения приняты в том или ином виде. В виде преференциальной поддержки своих игроков или сдерживающих барьеров к беспрепятственному проникновении чужой рабочей силы. Это нормально.

И надо отдать должное РФС за принципиальность и последовательность. Хотя, знаю, в какой-то момент Мутко остался практически в одиночестве под шквалом критики лимита. И «дети лимита» отблагодарили, добившись высшего достижения в истории страны, обыграв Испанию в четвертьфинале.

А на подходе суперталантливое поколение «внуков» лимита, которое появилось после ужесточения правил – знаменитого наказа президента страны, что на поле должны находиться не менее половины местных игроков. И вот через несколько лет получаем поколение Игнатьева, Облякова, Сулейманова и Максименко. И пусть кто-то убедит, что эти вещи не взаимосвязаны, – сказал Муминов.