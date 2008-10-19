Владимир Стогниенко: «Моя зарплата на ВГТРК – 200 тысяч рублей»

Комментатор Владимир Стогниенко рассказал, сколько получает на ВГТРК и какие зарплаты были на «Матч ТВ».

«На ВГТРК у меня долго была зарплата тысяч 120. Нормальная, обычная зарплата для Москвы. Мы долго на нее жили. Потом повысили, когда я уходил (на «Матч ТВ» летом 2015-го – Sports.ru), зарплата стала 200 тысяч. Она у меня и сейчас такая. Мне кажется, нормальная, учитывая, что я столько лет работаю, столько финалов накомментировал. Не жалуюсь. Но сейчас и возможностей подработать больше стало.

На «Матч ТВ» были хорошие зарплаты. Это же все знают, да? Про зарплаты от 700 тысяч до миллиона – вранье, конечно. Но мне там сходу предложили процентов на 40 больше, чем я получал на ВГТРК.

Зарплата на «Матче» зависела от выработки. Если выработка была максимальной, можно было тысяч 450 заработать. У меня, как правило, максимальной выработки не было», – расказал комментатор в подкасте Sports.ru «Голос».

Sports.ru запускает подкасты. Первый выпуск – интервью со Стогниенко

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