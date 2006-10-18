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    Daily Mail: Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону»

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    Футболисты «Барселоны» хотят видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    25-летний хавбек дружит с партнерами по сборной Франции Усманом Дембеле и Самюэлем Умтити, однако Лионель Месси и Жерар Пике также считают, что Погба усилит каталонскую команду.

    В подписании француза заинтересован и главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде, утверждает Daily Mail.

    Однако мнения скаутов «Барсы» по Погба разделились. Некоторые из них считают, что для стиля игры команды необходим хавбек, который меньше рискует при контроле и имеет более развитое чувство владения мячом.

    Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за ухудшивихся отношений с Жозе Моуринью.

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