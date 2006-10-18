Daily Mail: Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону»

Футболисты «Барселоны» хотят видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

25-летний хавбек дружит с партнерами по сборной Франции Усманом Дембеле и Самюэлем Умтити, однако и Жерар Пике также считают, что Погба усилит каталонскую команду.

В подписании француза заинтересован и главный тренер сине-гранатовых , утверждает Daily Mail.

Однако мнения скаутов «Барсы» по Погба разделились. Некоторые из них считают, что для стиля игры команды необходим хавбек, который меньше рискует при контроле и имеет более развитое чувство владения мячом.

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за ухудшивихся отношений с Жозе Моуринью.