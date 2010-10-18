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    Гонсало Игуаин: «Ювентус» вышвырнул меня, но я не ищу мести»

    Теги Милан Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин Футбол

    Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин рассказал о своем уходе из «Ювентуса» в межсезонье.

    «После финала Кубка Италии я осознал, что что-то сломалось. И тут клуб покупает Роналду. Не я принимал решение уйти, я отдавал все силы «Ювентусу» и завоевал множество трофеев.

    Клуб решил сделать шаг вперед в плане качества, подписал Криштиану, а мне заявил, что я не могу остаться. Они искали выход из этой ситуации, и лучшим решением был «Милан».

    Нет, я совсем не ищу мести. К «Ювентусу» у меня исключительно положительные чувства, потому что ко мне хорошо относились. Партнеры и болельщики относились ко мне хорошо, но я никогда не хотел уходить. По сути, как все и говорят, меня вышвырнули.

    Я сразу влюбился в «Милан», клуб убедил меня перейти сюда», – отметил Игуаин.

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