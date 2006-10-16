Адвокат Роналду встретился со следователями по делу об изнасиловании. Он уверен, что его клиента оправдают

Адвокат форварда «Ювентуса» встретился со следователями, которые занимаются делом в отношении португальца.

Петер Кристиансен остался доволен итогами сегодняшней встречи с сотрудниками полиции.

Кристиансен убежден, что дело завершится с положительным исходом, а его клиент будет признан невиновным, утверждает Correio de Manha.

Роналду тратит один миллион долларов на команду юристов, защищающих его в рамках этого дела.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно