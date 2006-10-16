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    Адвокат Роналду встретился со следователями по делу об изнасиловании. Он уверен, что его клиента оправдают

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился со следователями, которые занимаются делом в отношении португальца.

    Петер Кристиансен остался доволен итогами сегодняшней встречи с сотрудниками полиции.

    Кристиансен убежден, что дело завершится с положительным исходом, а его клиент будет признан невиновным, утверждает Correio de Manha.

    Роналду тратит один миллион долларов на команду юристов, защищающих его в рамках этого дела.

    Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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