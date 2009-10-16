Депутат предложил продавать на стадионах медовуху вместо пива

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил разрешить продавать на стадионах медовуху вместо пива.

«Считаю возможным разрешить продажу на стадионах слабоалкогольной медовухи. Учитывая факт производства данного напитка российскими производителями, доходы от его продажи останутся в экономике РФ.

Принимая во внимание невысокое содержание этилового спирта, употребление данного напитка в умеренном количестве не несет существенного вреда здоровью. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.

Следует очень аккуратно принимать решения, которые могут негативно отразиться на здоровье наших сограждан. Эффект масштабной пропаганды спорта и здорового образа жизни может быть нивелирован решениями, сулящими сиюминутную выгоду. В решении данной проблемы необходимо найти компромисс, который является неотъемлемой частью политического процесса», — написал Власов в письме министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову