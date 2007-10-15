Наверх

    Вермален пропустит 6 недель из-за травмы

    Теги Интер сборная Голландии по футболу Томас Вермален Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания Сборная Бельгии по футболу Лига чемпионов травмы Самюэль Умтити Клеман Лангле Лига наций УЕФА Футбол

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил травму в матче за сборную Бельгии против Швейцарии (2:1) в Лиге наций.

    После медицинского обследования у игрока обороны выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.

    Ориентировочный срок восстановления составит шесть недель.

    Вермален пропустит ближайший матч Белигии против Голландии, а также игры «Барселоны» против «Севильи» (20 октября), «Интера» (24 октября), «Реала» (28 октября) и, скорее всего, «Атлетико» (25 ноября).
     
    Ранее «Барса» из-за травмы потеряла защитника Самюэля Умтити, который может пропустить остаток года.
     
    В распоряжении Эрнесто Вальвердо осталось два центральных защитника: Жерар Пике и Клеман Лангле.

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться