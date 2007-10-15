Вермален пропустит 6 недель из-за травмы

Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил травму в матче за сборную Бельгии против Швейцарии (2:1) в Лиге наций.
После медицинского обследования у игрока обороны выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.
Ориентировочный срок восстановления составит шесть недель.
Вермален пропустит ближайший матч Белигии против Голландии, а также игры «Барселоны» против «Севильи» (20 октября), «Интера» (24 октября), «Реала» (28 октября) и, скорее всего, «Атлетико» (25 ноября).
Ранее «Барса» из-за травмы потеряла защитника Самюэля Умтити, который может пропустить остаток года.
В распоряжении Эрнесто Вальвердо осталось два центральных защитника: Жерар Пике и Клеман Лангле.