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    Страницу жены Мамаева в инстаграме удалил хакер. Он продолжает угрожать и шантажировать

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об удалении своей странички в инстаграме.

    «Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нет. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы.

    Писали, что я сама удалила инстаграм, но это не так. Я встала днем, часов в 12 и обнаружила, что страницы нет. Пока я писала заявление, уже появились угрозы на мобильный телефон. Откуда у него взялся мой телефон, я не понимаю.

    Заявление уже положено на стол. Но этот идиот поблагодарил за рекламу, и что теперь он может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня.

    А что касается тех, кто считает, что это я придумала, чтобы вызвать жалость, дай бог, чтобы вам не пришлось такое пережить, ребятки», — сказала Мамаева в эфире на другой странице.

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