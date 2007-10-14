Цаллагов о Кокорине и Мамаеве: «Они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку»

Защитник «Рубина» Ибрагим Цаллагов высказался о скандале с участием форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень. Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева. И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив в первую очередь себя и своих близких. Бесспорно также и то, что они должны ответить за свои поступки.

Вопрос лишь в степени их наказания. По мне, так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь, им дадут такую возможность», – написал Цаллагов.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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