Пак ждал замминистра в кафе, когда на него напал Кокорин. Замминистра опоздал

Стали известны новые подробности дела о драке в кафе, фигурантами которой стали нападающий Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

По информации Business FM, избитый Кокориным чиновник Минпромторга Денис Пак должен был встретиться с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, а также с одним из заместителей министра, но тот опоздал.

«Пак назначил деловую встречу с двумя коллегами в кафе «Кофемания» на Никитской улице, чтобы обсудить один из рабочих моментов. Она должна была состояться в 9 утра. Пак пришел чуть раньше, а двое других, среди которых был замминистра, опоздали.

Когда компания [Кокорина и Мамаева] стала «ржать» и упоминать корейского исполнителя песни Gangnam Style, чиновник даже не сразу понял, что выпады адресованы в его сторону. Он спросил: «Вы это, извините, мне?».

Пак попытался осадить пьяную компанию, потребовав, чтобы те вели себя прилично в общественном месте. В ответ ему сказали что-то типа: «Ты китаец, в Китай и вали, там замечания и делай», — сообщил источник.

Дошло до того, что Кокорин ударил чиновника стулом по голове, причинив ему сотрясение мозга. Второй потерпевший, гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин подоспел, когда ссора была в самом разгаре, он пытался разнять участников конфликта, и в результате ему разбили губу и ушибли кисть. Замглавы Минпромторга, которого также ждал Пак, сильно опоздал и приехал, когда потасовка уже закончилась. Он даже не фигурирует в деле как свидетель.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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