Маурицио Сарри: «Ливерпуль» проигрывал, а Клопп с улыбкой спросил: «Разве тебе не весело?»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о происходящем во время матча 7-го тура АПЛ с (1:1).



«Бывают моменты, когда грандиозное зрелище заставляет вас отложить в сторону любые сожаления. Даже если вы пропускаете на последних минутах.



Это было необыкновенное шоу. Всего за 10 минут до конца матча я увидел, что Клопп смотрит на меня, хотя игра была в самом разгаре.



Я спросил: «Почему ты улыбаешься?». Он ответил: «А разве тебе не весело?». Я сказал, что очень весело, а он добавил: «Мне тоже». В тот момент «Ливерпуль» проигрывал.



Даже после того, как они сравняли счет, мы вспомнили тот момент и обнялись, как два старых друга.



Уверен, что он сделал бы то же самое, даже если бы «Ливерпуль» не сравнял счет», – сказал Сарри.

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