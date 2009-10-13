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    Луческу о Кокорине и Мамаеве: «Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео»

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Турции по футболу происшествия Мирча Луческу Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался о скандале с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «То, что произошло с Кокориным и Мамаевым, грустно. Не понимаю, как так случилось. Саша – хороший парень и игрок. У нас были отличные отношения в «Зените». Сейчас слишком много это обсуждается, слишком много внимания. Такое может случиться со всеми.

    Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились. Покрыли бы ущерб. Но не так же. Для меня это ненормально.

    Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю. Не понимаю, как такое могло произойти. Нужно быть осторожным в выборе наказания. Выбрать адекватную и справедливую меру», – сказал Луческу.

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