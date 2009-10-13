Луческу о Кокорине и Мамаеве: «Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался о скандале с участием форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«То, что произошло с Кокориным и Мамаевым, грустно. Не понимаю, как так случилось. Саша – хороший парень и игрок. У нас были отличные отношения в «Зените». Сейчас слишком много это обсуждается, слишком много внимания. Такое может случиться со всеми.

Если бы это был обычный человек, а не игроки такого уровня, то просто пожали бы руки, извинились. Покрыли бы ущерб. Но не так же. Для меня это ненормально.

Я их защищаю, но не оправдываю. Я был зол, когда увидел видео, но защищаю. Не понимаю, как такое могло произойти. Нужно быть осторожным в выборе наказания. Выбрать адекватную и справедливую меру», – сказал Луческу.

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Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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