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    Вермален получил травму. У «Барсы» осталось всего два здоровых центральных защитника

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    Защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Том Вермален травмировался в матче Лиги наций со Швейцарией (2:1).
     
    Бельгийский защитник пропустит около четырех недель, сообщает As.
     
    Вермален рискует не сыграть в матчах с «Севильей» (20 октября), «Интером» (24 октября) и «Реалом» (28 октября).
     
    Ранее «Барса» из-за травмы потеряла защитника Самюэля Умтити, который рискует пропустить остаток года.
     
    В распоряжении Эрнесто Вальвердо осталось два центральных защитника: Жерар Пике и Клеман Лангле.

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