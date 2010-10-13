Вермален получил травму. У «Барсы» осталось всего два здоровых центральных защитника

Защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Том Вермален травмировался в матче Лиги наций со Швейцарией (2:1).



Бельгийский защитник пропустит около четырех недель, сообщает As.



Вермален рискует не сыграть в матчах с «Севильей» (20 октября), «Интером» (24 октября) и (28 октября).



Ранее «Барса» из-за травмы потеряла защитника Самюэля Умтити, который рискует пропустить остаток года.



В распоряжении Эрнесто Вальвердо осталось два центральных защитника: Жерар Пике и Клеман Лангле.

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