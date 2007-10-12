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    «СЭ»: у клубов РПЛ нет солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Кокорину и Мамаеву

    Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Павел Мамаев Григорий Иванов Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Клубы премьер-лиги могут пригласить форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, если они покинут свои команды.

    «Зенит» и «Краснодар» в ближайшее время могут расторгнуть контракты с футболистами, которые стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих игроков под стражу до 8 декабря.

    По информации «Спорт-Экспресса», у команд РПЛ нет солидарного решения, чтобы не предлагать контракты Кокорину и Мамаеву.

    Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявил, что «уверен на 99%» в том, что клубы РПЛ не будут приглашать Кокорина или Мамаева. Однако президент «Урала» Григорий Иванов не исключил такую возможность.

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