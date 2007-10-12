«СЭ»: у клубов РПЛ нет солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Кокорину и Мамаеву

Клубы премьер-лиги могут пригласить форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, если они покинут свои команды.

«Зенит» и «Краснодар» в ближайшее время могут расторгнуть контракты с футболистами, которые стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих игроков под стражу до 8 декабря.

По информации «Спорт-Экспресса», у команд РПЛ нет солидарного решения, чтобы не предлагать контракты Кокорину и Мамаеву.

Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявил, что «уверен на 99%» в том, что клубы РПЛ не будут приглашать Кокорина или Мамаева. Однако президент «Урала» Григорий Иванов не исключил такую возможность.

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