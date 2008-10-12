Игроки «Томи» могут бойкотировать матчи из-за долгов

Футболисты «Томи» уведомили руководство клуба, что могут приостановить трудовую деятельность, если в ближайшее время не улучшится ситуация по выплате долгов.

О забастовках речь пока не идет, игроки тренируются в обычном режиме, но ситуация может выйти из-под контроля.

Как сообщает «Матч ТВ», футболистам «Томи» должны премиальные за весь прошлый сезон, а долги по зарплате составляют уже больше трех месяцев.

Томичи неоднократно сталкивались с финансовыми проблемами. В частности, из-за них они доигрывали сезон-2016/17 в РПЛ молодежным составом.

После 15 туров делит первое место в таблице Олимп-ФНЛ с «Тамбовом».

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