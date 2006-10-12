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    Эден Азар: «Модрич заслужил «Золотой мяч»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Лука Модрич Золотой мяч Эден Азар Футбол

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о том, кто выиграет в этом году «Золотой мяч».

    «Не думаю, что приз достанется мне. На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич.

    Есть три-четыре претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лгать, я бы тоже мог получить этот приз.

    Но если серьезно, думаю, победителем станет Модрич. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на ЧМ», – сказал Азар.

    Ранее Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

    Роналду, Модрич, Салах, Месси и Мбаппе – среди 30 номинантов на «Золотой мяч»

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