Эден Азар: «Модрич заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о том, кто выиграет в этом году мяч».

«Не думаю, что приз достанется мне. На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич.

Есть три-четыре претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лгать, я бы тоже мог получить этот приз.

Но если серьезно, думаю, победителем станет Модрич. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на ЧМ», – сказал Азар.

Ранее Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

Роналду, Модрич, Салах, Месси и Мбаппе – среди 30 номинантов на «Золотой мяч»

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