Эден Азар: «Модрич заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о том, кто выиграет в этом году «Золотой мяч».
«Не думаю, что приз достанется мне. На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Модрич.
Есть три-четыре претендента. Могу назвать Варана, поскольку он тоже много чего выиграл. Не будем лгать, я бы тоже мог получить этот приз.
Но если серьезно, думаю, победителем станет Модрич. Это будет награда за его прекрасный сезон в Лиге чемпионов и на ЧМ», – сказал Азар.
Ранее Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.
Роналду, Модрич, Салах, Месси и Мбаппе – среди 30 номинантов на «Золотой мяч»
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