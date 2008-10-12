«Боруссия» согласовала с Алькасером 5-летний контракт. Он будет получать 8 млн евро в год – как Витцель

Дортмундская «Боруссия» договорилась о новом соглашении с нападающим , права на которого принадлежат «Барселоне».

Немецкий клуб согласовал с 25-летним испанцем контракт до 2023 года. При этом его оклад увеличится вдвое – с 4 до 8 миллионов евро за сезон.

Алькасер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков наряду с Марко Ройсом (зарплата – 11 млн), Марио Гетце (10 млн) и (8 млн).

По условиям аренды, по окончании текущего сезона «Боруссия» вправе выкупить Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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