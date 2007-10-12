Черчесов о поведении на бровке: «Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.

– В матче не принял участия Дзагоев. Как он себя чувствует?

– Как человек хорошо, как спортсмен – не очень.

– Вы очень эмоционально вели себя на бровке. Чем именно были недовольны?

– Это было два, хотя вру, три раза. Дважды эмоционально обращался к моему другу судье (итальянец – прим. Sports.ru). Надеюсь, он понял мои осетинские выражения.

– Во сколько сегодня у команды будет отбой, учитывая позднее окончание матча?

– Завтра будем тренироваться здесь, потом полетим в Сочи, чтобы проснуться в том месте, где играем. Ужин сегодня будет поздним, надо быстро восстанавливаться, затем подходим ко сну. Завтра дадим футболистам немного поспать.

– Головин приехал из «Монако», который сейчас не очень хорошо выступает и пережил смену тренера. Важно ли для него было провести 90 минут?

– Нынешний вызов в сборную – очень важный момент для Головина. После нескольких месяцев пребывания в Монако ему было нужно окунуться в родную атмосферу, мы видим, насколько ему комфортно у нас. Мы не собирались давать ему специально 90 минут, смотрели, как складывается игра. Он реально подустал, потому что немного отвык играть в таком темпе.

Думаю, этот матч поможет ему привести себя в тонус. Доволен тем, как Головин выкладывался на поле. Он совершил несколько технических огрехов, иногда принимал не те решения.

А то, что в «Монако» у Александра сменился тренер, его не касается. На этот процесс ему не повлиять.

– Игра была красивой и динамичной. Кого бы вы могли выделить в составе сборной России?

– Никогда не выделяем игроков. Футбол – командная игра. Есть нюансы, которые мы говорим футболистам в лицо, они не должны узнавать об этом через прессу. Благодарю вас за правильную оценку игры.

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