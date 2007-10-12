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    Черчесов о поведении на бровке: «Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения»

    Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу судьи Сборная Швеции по футболу Алан Дзагоев Лука Банти Александр Головин Лига наций УЕФА Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после матча со Швецией (0:0) в Лиге наций.

    – В матче не принял участия Дзагоев. Как он себя чувствует?

    – Как человек хорошо, как спортсмен – не очень.

    – Вы очень эмоционально вели себя на бровке. Чем именно были недовольны?

    – Это было два, хотя вру, три раза. Дважды эмоционально обращался к моему другу судье (итальянец Лука Банти – прим. Sports.ru). Надеюсь, он понял мои осетинские выражения.  

    – Во сколько сегодня у команды будет отбой, учитывая позднее окончание матча?

    – Завтра будем тренироваться здесь, потом полетим в Сочи, чтобы проснуться в том месте, где играем. Ужин сегодня будет поздним, надо быстро восстанавливаться, затем подходим ко сну. Завтра дадим футболистам немного поспать. 

    – Головин приехал из «Монако», который сейчас не очень хорошо выступает и пережил смену тренера. Важно ли для него было провести 90 минут?

    – Нынешний вызов в сборную – очень важный момент для Головина. После нескольких месяцев пребывания в Монако ему было нужно окунуться в родную атмосферу, мы видим, насколько ему комфортно у нас. Мы не собирались давать ему специально 90 минут, смотрели, как складывается игра. Он реально подустал, потому что немного отвык играть в таком темпе.

    Думаю, этот матч поможет ему привести себя в тонус. Доволен тем, как Головин выкладывался на поле. Он совершил несколько технических огрехов, иногда принимал не те решения.

    А то, что в «Монако» у Александра сменился тренер, его не касается. На этот процесс ему не повлиять.  

    – Игра была красивой и динамичной. Кого бы вы могли выделить в составе сборной России?

    – Никогда не выделяем игроков. Футбол – командная игра. Есть нюансы, которые мы говорим футболистам в лицо, они не должны узнавать об этом через прессу. Благодарю вас за правильную оценку игры.

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