«Реал» подал в суд на португальскую газету, написавшую, что Роналду заплатил Майорге по воле клуба

«Реал» подал в суд на португальскую газету Correio da Manhã за публикацию на тему обвинений в адрес Криштиану Роналду.

Газета ранее написала, что футболист именно по воле мадридского клуба заплатил предполагаемой жертве изнасилования Кэтрин Майорге за молчание.

«В материалах содержится ложная информация, которая могла серьезно повредить имиджу клуба.

не имел никакого отношения к упомянутым газетой событиям с футболистом Криштиану Роналду, и поэтому не мог принять каких-либо мер по этому вопросу.



«Реал» требует полного опровержения материалов в вышеупомянутой газете», – сообщает официальный сайт клуба.

В настоящее время Роналду выступает за «Ювентус». Нападающий покинул «Реал» летом нынешнего года.

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