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    Следственный комитет: «Кокорин представляет социальную опасность»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Представитель Следственного комитета РФ, объясняя необходимость заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина под стражу, отметил, что тот подозревается в совершении нескольких умышленных преступлений, которые к тому же совершены группой лиц.

    «Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу», — отметил следователь.

    Зачитывая ходатайство, судья Мария Сизинцева сказала: «Кокорина просят поместить под стражу, так как он совершил преступления с особым цинизмом и жестокостью».

    Представитель прокуратуры также указал, что на свободе остались «неустановленные участники» драк. И следствие, и прокуратура опасаются, что если Кокорин останется на свободе, то он скроется от суда и будет препятствовать установлению истины по делу. Сотрудники правоохранительных органов отметили «положение в обществе» игрока «Зенита», которое может позволить ему оказывать давление на ход следствия.

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