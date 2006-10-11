Следственный комитет: «Кокорин представляет социальную опасность»

Представитель Следственного комитета РФ, объясняя необходимость заключения нападающего Александра Кокорина под стражу, отметил, что тот подозревается в совершении нескольких умышленных преступлений, которые к тому же совершены группой лиц.

«Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу», — отметил следователь.

Зачитывая ходатайство, судья Мария Сизинцева сказала: «Кокорина просят поместить под стражу, так как он совершил преступления с особым цинизмом и жестокостью».

Представитель прокуратуры также указал, что на свободе остались «неустановленные участники» драк. И следствие, и прокуратура опасаются, что если Кокорин останется на свободе, то он скроется от суда и будет препятствовать установлению истины по делу. Сотрудники правоохранительных органов отметили «положение в обществе» игрока «Зенита», которое может позволить ему оказывать давление на ход следствия.

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