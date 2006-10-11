Александр Кокорин: «Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что не хочет уходить из футбола, несмотря на уголовные дела за нападение на двух людей в Москве.

– Думаете про свою дальнейшую спортивную карьеру?

– Конечно. Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто этого не потребует.

У меня ведь только один эпизод – со стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с ним, потом даже пожали руки.

Есть свидетели, их всех вчера опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с (позже полиция задержала Кирилла Кокорина, брата Александра, и еще двух человек из их компании – прим. Sports.ru).

По крайней мере, мы с ним вдвоем в грузовике ночью путешествовали по Москве, – сказал Кокорин.

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