Александр Кокорин: «Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что инцидент с участием его и Павла Мамаева был раздут.
– Ну вы такое устроили...
– Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи – вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.
– А мы поначалу боялись, что вы и на нас можете наброситься. Шутим, конечно.
– Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.
– А если серьезно, переживаете?
– Да. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас.
– Как?
– Назвал «мразями», – сказал Кокорин.
«Это интервью или что?» Кокорин и Мамаев в изоляторе