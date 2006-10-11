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    Александр Кокорин: «Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что инцидент с участием его и Павла Мамаева был раздут.

    – Ну вы такое устроили...

    – Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи – вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.

    – А мы поначалу боялись, что вы и на нас можете наброситься. Шутим, конечно.

    – Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

    – А если серьезно, переживаете?

    – Да. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас.

    – Как?

    – Назвал «мразями», – сказал Кокорин.

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