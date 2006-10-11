Александр Кокорин: «Если бы в кафе привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось»

Нападающий Александр Кокорин отметил, что инцидент с участием его и Павла Мамаева был раздут.

– Ну вы такое устроили...

– Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи – вот и произошло все это... Я признал, что сожалею.

– А мы поначалу боялись, что вы и на нас можете наброситься. Шутим, конечно.

– Бояться нечего, тут нет стульев, а все скамейки прибиты к полу. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то ничего бы и не случилось.

– А если серьезно, переживаете?

– Да. Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас.

– Как?

– Назвал «мразями», – сказал Кокорин.

«Это интервью или что?» Кокорин и Мамаев в изоляторе

Фото года. Кокорин в наручниках