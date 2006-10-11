Депутат Милонов предложил ввести обязательный тест на наркотики для футболистов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил вице-премьеру Ольге Голодец ввести обязательное для футболистов всех российских клубов тестирование на употребление наркотиков.

Предложение сделано на фоне задержания форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Их подозревают в хулиганстве по предварительному сговору.

«Данная ситуация вскрыла немаловажную проблему — спортсмены, зарабатывающие миллионы игрой в российских клубах, считают, что вправе быть выше закона и имеют больше прав, чем другие граждане.

Кроме этого, ряд специалистов высказал мнение, что действия футболистов-хулиганов могли быть обусловлены тем, что они находились в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.

В данной связи считаю целесообразным предложить ввести обязательное тестирование для футболистов всех российских клубов (всех дивизионов) на предмет употребления наркотиков.

В случае неопровержимого доказательства употребления наркотиков спортсменом это будет являться поводом для прекращения трудовых отношений между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной.

Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозоривших народный вид спорта, коим является в России футбол», — написал Милонов в письме Голодец.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин