ГУ МВД по Москве о Кокорине и Мамаеве: «Нет разницы, футболист или продавец. Вор должен сидеть в тюрьме»

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что полицейские изучат информацию о том, что видеозапись с моментом драки в кафе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым пытались перекупить, чтобы она не попала к следствию.

«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию.

Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова (Глеб Жеглов – один из главных героев детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» – прим. Sports.ru) – вор должен сидеть в тюрьме», – сказал Титов в эфире программы «Пусть говорят».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Кокорин и Мамаев избивают человека: детальный разбор видео