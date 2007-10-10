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    ГУ МВД по Москве о Кокорине и Мамаеве: «Нет разницы, футболист или продавец. Вор должен сидеть в тюрьме»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что полицейские изучат информацию о том, что видеозапись с моментом драки в кафе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым пытались перекупить, чтобы она не попала к следствию.

    «Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию.

    Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Жеглова (Глеб Жеглов – один из главных героев детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» – прим. Sports.ru) – вор должен сидеть в тюрьме», – сказал Титов в эфире программы «Пусть говорят».

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