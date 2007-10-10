Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артем Дзюба: «Не хотим сваливаться ни на какие темы. Околофутбол обсуждают в программах с Малаховым»

    Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу Футбол

    Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что не хочет обсуждать околофутбольные темы после скандала с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

    «Команда объединилась, может произойти что угодно, но мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры.

    Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще.

    А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений», – сказал Дзюба.

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться