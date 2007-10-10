Артем Дзюба: «Не хотим сваливаться ни на какие темы. Околофутбол обсуждают в программах с Малаховым»

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что не хочет обсуждать околофутбольные темы после скандала с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

«Команда объединилась, может произойти что угодно, но мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры.

Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще.

А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений», – сказал Дзюба.

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