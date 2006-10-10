Александр Кокорин ответил на звонок пранкера: «Сижу ровно»

Пранкер Вован дозвонился до нападающего Александра Кокорина, который вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовали в избиении нескольких человек в Москве.

Звонок поступил от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

– Привет.

– Да.

– Ну что?

– Да ничего, сижу ровно, – ответил футболист.

Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

За два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада