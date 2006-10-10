Александр Кокорин ответил на звонок пранкера: «Сижу ровно»

Пранкер Вован дозвонился до нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовали в избиении нескольких человек в Москве.
Звонок поступил от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.
– Привет.
– Да.
– Ну что?
– Да ничего, сижу ровно, – ответил футболист.
Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
За два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».