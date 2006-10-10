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    Александр Кокорин ответил на звонок пранкера: «Сижу ровно»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Пранкер Вован дозвонился до нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовали в избиении нескольких человек в Москве.

    Звонок поступил от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

    – Привет.

    – Да.

    – Ну что?

    – Да ничего, сижу ровно, – ответил футболист.

    Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    За два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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