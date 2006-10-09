Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»

Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал драку нападающего Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время», – сказал Ластовецкий.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!