Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрист о драке: «Кокорину может грозить до 8 лет тюрьмы»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

    Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал драку нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    «По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния — вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

    В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный — от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

    Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время», – сказал Ластовецкий.

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться