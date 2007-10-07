Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Семак: «Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Краснодар Александр Ерохин Андрей Лунев Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). 

    «Думаю, что мы в начале матча лучше играли, в конце первого тайма – «Краснодар». Во втором тайме мы играли активнее. 

    До второго мяча смотрелись очень хорошо. Мяч с пенальти добавил больше нервов. В целом, если бы не красная карточка, то был бы выход один на один. Хорошая игра. 

    Понятно, что сложно. Усталость накопилась, победили заслуженно. Спасибо болельщикам за поддержку.

    Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена. У Лунева какие-то сложности, он не мог выбивать», – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться