Сергей Семак: «Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против (2:1).

«Думаю, что мы в начале матча лучше играли, в конце первого тайма – «Краснодар». Во втором тайме мы играли активнее.

До второго мяча смотрелись очень хорошо. Мяч с пенальти добавил больше нервов. В целом, если бы не красная карточка, то был бы выход один на один. Хорошая игра.

Понятно, что сложно. Усталость накопилась, победили заслуженно. Спасибо болельщикам за поддержку.

Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена. У Лунева какие-то сложности, он не мог выбивать», – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

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