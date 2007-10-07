Сергей Семак: «Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).
«Думаю, что мы в начале матча лучше играли, в конце первого тайма – «Краснодар». Во втором тайме мы играли активнее.
До второго мяча смотрелись очень хорошо. Мяч с пенальти добавил больше нервов. В целом, если бы не красная карточка, то был бы выход один на один. Хорошая игра.
Понятно, что сложно. Усталость накопилась, победили заслуженно. Спасибо болельщикам за поддержку.
Ерохин смотрелся здорово, но у него травма, была вынужденная замена. У Лунева какие-то сложности, он не мог выбивать», – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».
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