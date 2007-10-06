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    Чемпионат Италии. «Удинезе» принимает «Ювентус», «Эмполи» против «Ромы»

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    В 8-м туре итальянской серии «Удинезе» примет «Ювентус», «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Лацио» – с «Фиорентиной».

    Чемпионат Италии

    8-й тур

    Кальяри – Болонья 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 октября, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Жоао Педро, 2:0 – 68 Паволетти.
    КальяриКраньо, Срна (Фараго, 28), Романья, Пизакане, Падоин, Кастро, Брадарич, Барелла, Ионицэ (Дессена, 76), Жоао Педро (Фариас, 87), Паволетти.
    БолоньяСкорупски, Калабрези, Ларангейра, Де Майо (Орсолини, 61), Надь, Маттьелло, Дейкс (Крейчи, 46), Джемаили, Сванберг, Фальчинелли (Оквонкво, 75), Сантандер.
    Предупреждения:
    Де Майо (14), Пизакане (25), Дейкс (37), Дессена (67), Оквонкво (67), Сантандер (90).

     

    Удинезе – Ювентус 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    6 октября, 19.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 33 Бентанкур, 0:2 – 37 Роналду.
    УдинезеСкуффет, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Нюйтинк, Фофана, Бехрами (Пуссетто, 62), Мандрагора, Барак (Теодорчик, 75), де Пауль, Лазанья.
    ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Джан, 46), Роналду, Дибала (Бернардески, 66), Манджукич.
    Предупреждения:
    де Пауль (50), Самир (79), Лазанья (82).

     

    Эмполи – Рома
    Дата проведения
    6 октября, 21.30, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Парма
    Дата проведения
    7 октября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Фиорентина
    Дата проведения
    7 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Сассуоло
    Дата проведения
    7 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Кьево
    Дата проведения
    7 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Сампдория
    Дата проведения
    7 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Интер
    Дата проведения
    7 октября, 21.30, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Фрозиноне 3:2 (1:0, 2:2)
    Дата проведения
    5 октября, 21.30, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Ринкон, 2:0 – 46 Базелли, 2:1 – 58 Гольданига, 2:2 – 64 Чиано, 3:2 – 71 Беренгер.
    ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 65), Мейте (Сориано, 86), Ринкон, Базелли (Лукич, 80), Беренгер, Дзадза, Белотти.
    ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Саламон, Крайнц (Соддимо, 85), Дзампано, Чибса, Хадльвредссон, Молинаро, Чиано, Кэмпбелл (Влут, 77), Чиофани (Перица, 77).
    Предупреждения:
    Чиано (11), Хадльвредссон (53), Сиригу (59), Крайнц (60), Иццо (69), Мейте (80).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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