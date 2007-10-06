Чемпионат Италии. «Удинезе» принимает «Ювентус», «Эмполи» против «Ромы»

В 8-м туре итальянской серии «Удинезе» примет «Ювентус», «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Лацио» – с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
8-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 22 Жоао Педро, 2:0 – 68 Паволетти.
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Кальяри –
Краньо, Срна (Фараго, 28), Романья, Пизакане, Падоин, Кастро, Брадарич, Барелла, Ионицэ (Дессена, 76), Жоао Педро (Фариас, 87), Паволетти.
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Болонья –
Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Де Майо (Орсолини, 61), Надь, Маттьелло, Дейкс (Крейчи, 46), Джемаили, Сванберг, Фальчинелли (Оквонкво, 75), Сантандер.
- Дата проведения
- 6 октября, 19.00, «Фриули»
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Удинезе –
Скуффет, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Нюйтинк, Фофана, Бехрами (Пуссетто, 62), Мандрагора, Барак (Теодорчик, 75), де Пауль, Лазанья.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Джан, 46), Роналду, Дибала (Бернардески, 66), Манджукич.
- Дата проведения
- 6 октября, 21.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 7 октября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.30, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 5 октября, 21.30, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
- 1:0 – 20 Ринкон, 2:0 – 46 Базелли, 2:1 – 58 Гольданига, 2:2 – 64 Чиано, 3:2 – 71 Беренгер.
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, Айна (Париджини, 65), Мейте (Сориано, 86), Ринкон, Базелли (Лукич, 80), Беренгер, Дзадза, Белотти.
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Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Саламон, Крайнц (Соддимо, 85), Дзампано, Чибса, Хадльвредссон, Молинаро, Чиано, Кэмпбелл (Влут, 77), Чиофани (Перица, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.