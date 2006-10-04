Майкл Оуэн: «Погба стал бы лучшим игроком мира под руководством Фергюсона»

Бывший форвард Майкл Оуэн поделился мнением об игре Поля Погба под руководством .

«Я считаю, что Погба – великолепный футболист, хотя иногда разочаровываюсь, наблюдая за его игрой. Учитывая его возраст, он должен больше знать и играть мудро.

Стабильность приходит с возрастом. Но у него есть смягчающие обстоятельства в виде тренера и всего прочего. Под руководством Фергюсона он стал бы лучшим игроком мира. Он умел выжимать из игроков максимум, всегда видел настоящий талант. Вспомните хотя бы .

Хотя Погба порой и делает вещи, которые все считают неправильными, Фергюсон смог бы найти к нему подход. Сэр Алекс понимает важность некоторых игроков и готов давать им поблажки.

Моуринью упустил многих игроков за карьеру: Салах, де Брюйне, теперь Погба и Санчес. Все согласятся, что в других командах они играли лучше. Моуринью раскрыл потенциал некоторых игроков, но это в основном защитники.

Роль тренера в клубе очень велика. «МЮ» не исключение. Не так важно, кого они купят. Можно дать Клоппу или Гвардиоле среднего игрока, и он у них заиграет. Все зависит от тренерского стиля», – сказал Оуэн.