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    Майкл Оуэн: «Погба стал бы лучшим игроком мира под руководством Фергюсона»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Алексис Санчес Майкл Оуэн Юрген Клопп Эрик Кантона Пеп Гвардиола Поль Погба Кевин де Брюйне Мохамед Салах Футбол

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился мнением об игре Поля Погба под руководством Жозе Моуринью.

    «Я считаю, что Погба – великолепный футболист, хотя иногда разочаровываюсь, наблюдая за его игрой. Учитывая его возраст, он должен больше знать и играть мудро.

    Стабильность приходит с возрастом. Но у него есть смягчающие обстоятельства в виде тренера и всего прочего. Под руководством Фергюсона он стал бы лучшим игроком мира. Он умел выжимать из игроков максимум, всегда видел настоящий талант. Вспомните хотя бы Эрика Кантона

    Хотя Погба порой и делает вещи, которые все считают неправильными, Фергюсон смог бы найти к нему подход. Сэр Алекс понимает важность некоторых игроков и готов давать им поблажки.

    Моуринью упустил многих игроков за карьеру: Салах, де Брюйне, теперь Погба и Санчес. Все согласятся, что в других командах они играли лучше. Моуринью раскрыл потенциал некоторых игроков, но это в основном защитники.

    Роль тренера в клубе очень велика. «МЮ» не исключение. Не так важно, кого они купят. Можно дать Клоппу или Гвардиоле среднего игрока, и он у них заиграет. Все зависит от тренерского стиля», – сказал Оуэн.

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