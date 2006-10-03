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    Обляков о победе над «Реалом»: «Не знаю, круче ли играть в «Лужниках». Но дома было бы еще приятнее»

    Теги ЦСКА Лужники Реал Мадрид Лига чемпионов ВЭБ Арена Иван Обляков ТАСС Футбол

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче Лиги чемпионов. 

    «Не знаю, круче ли играть в «Лужниках». Раз выбрали, значит все хорошо. Но там (на «ВЭБ-Арене» – прим. Sports.ru) все-таки дома, поэтому было бы еще приятнее.

    Мне нормально игралось на позиции левого защитника. В принципе, я знаю, как там играть, для меня это не проблема. На позиции Дзагоева мне нужно было отбирать мячи, перестраиваться, двигаться все время и закрывать зоны», – сказал Обляков. 

    Год назад они сидели в запасе «Уфы», «Рубина» и «Урала», а сегодня обыграли «Реал»

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