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    Роман Бабаев: «Это историческая победа для молодых пацанов, которые еще вчера смотрели игры «Реала» только по телевизору»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Реал Мадрид Лига чемпионов Роман Бабаев Р-Спорт Футбол

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в матче Лиги чемпионов. 

    «Сказать, что мы ожидали этой победы и планировали ее – будет лукавством, мы надеялись. В предыдущих матчах появился аккуратный оптимизм, ведь, несмотря на то, что у нас самая молодая команда РПЛ на данный момент, мы видим, что у нее есть потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками.

    Это историческая победа для этих молодых пацанов, которые еще вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского «Реала», а сегодня вышли и выиграли.

    Думаю, что вся борьба впереди, но очень приятно наблюдать за таблицей, которую мы возглавляем. Не скрою, это вызывает гордость за наших ребят, которые идут вперед и стараются не прятаться, а пытаются обострять», – сказал Бабаев.

    Год назад они сидели в запасе «Уфы», «Рубина» и «Урала», а сегодня обыграли «Реал»

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