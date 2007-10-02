Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит Матюнин и другие назначения 10-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура российской премьер-лиги.
5 октября (пятница)
«Арсенал» – «Уфа»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный Судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
6 октября (суббота)
«Крылья Советов» – «Динамо»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный Судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Ростов» – «Оренбург»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный Судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Урал»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
7 октября (воскресенье)
«Енисей» – «Спартак»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный Судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ахмат» – «Анжи»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный Судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Краснодар»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
ЦСКА – «Локомотив»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный Судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).