Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит Матюнин и другие назначения 10-го тура РПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов Николай Волошин Футбол

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура российской премьер-лиги.

    5 октября (пятница)

    «Арсенал» – «Уфа»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный Судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    6 октября (суббота)

    «Крылья Советов» – «Динамо»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный Судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Ростов» – «Оренбург»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный Судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Урал»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    7 октября (воскресенье)

    «Енисей» – «Спартак»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный Судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Ахмат» – «Анжи»

    Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный Судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Краснодар»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    ЦСКА – «Локомотив»

    Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный Судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться