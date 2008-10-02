«Барселона» интересуется Шкриньяром. «Интер» хочет 85 млн евро

Защитник «Интера» попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает словацкое издание SME, интерес каталонского клуба к 23-летнему центральному защитнику появился после того, как травму получил .

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обеспокоен нехваткой центральных защитников и намерен инициировать переговоры с о переходе Шкриньяра.

Также среди потенциальных покупателей словацкого игрока называется «Манчестер Юнайтед». В июне сообщалось, что англичане предлагали за Шкриньяра 65 миллионов евро, но «Интер» рассчитывает выручить 85 млн.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года, подписав с миланским клубом 5-летний контракт.