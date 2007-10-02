El Chiringuito: Пике недоволен Месси, поскольку тот мало общается с испанской прессой в сложный период

Между игроками «Барселоны» Жераром Пике и есть недопонимание.

Как сообщил один из гостей телепередачи El Chiringuito, Пике недоволен тем, что Месси недостаточно общается с испанской прессой в тяжелый для каталонцев период и выходит к журналистам только после матчей за пределами Европы, в Аргентине.

Защитник считает, что Месси должен брать на себя больше ответственности в связи с тем, что он стал капитаном команды.

Ранее аргентинец обвинил защиту «Барселоны» в плохой игре.

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