Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    El Chiringuito: Пике недоволен Месси, поскольку тот мало общается с испанской прессой в сложный период

    Теги Барселона Лионель Месси Жерар Пике примера Испания Футбол

    Между игроками «Барселоны» Жераром Пике и Лионелем Месси есть недопонимание.

    Как сообщил один из гостей телепередачи El Chiringuito, Пике недоволен тем, что Месси недостаточно общается с испанской прессой в тяжелый для каталонцев период и выходит к журналистам только после матчей за пределами Европы, в Аргентине.

    Защитник считает, что Месси должен брать на себя больше ответственности в связи с тем, что он стал капитаном команды.

    Ранее аргентинец обвинил защиту «Барселоны» в плохой игре.

    Все самые последние новости РПЛ, Лиги чемпионов, Лиги наций и других турниров – в канале sports.ru на Яндекс.Дзене.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться