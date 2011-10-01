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    Гус Хиддинк: «Акинфеев – один из величайших российских вратарей всех времен»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Гус Хиддинк премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу Чемпионат.com Футбол

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления в составе национальной команды.

    «Я бы назвал его одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал. Он обладает отличными навыками. Благодаря цепким рукам он мог легко заблокировать самый мощный удар. 

    Игорь – один из немногих голкиперов, кто может действовать в атаке. У него отличный удар с обеих ног, а также вброс мяча в игру. Но важнее всего, что он сильная личность, с прекрасным чувством юмора. Всегда с уважением относился к его мнению. Например, однажды он сказал мне, что на тренировочных сборах команды ему не нужен специальный тренер. Он сам был себе тренером. 

    Наряду с Львом Яшиным, Акинфеев является одним из величайших вратарей российского футбола всех времен. Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком. Он одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере!» – сказал Хиддинк.

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