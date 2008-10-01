Милинкович-Савич и Иммобиле продлили контракты с «Лацио» до 2023 года

продлил контракты с двумя игроками команды.

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич и форвард Чиро Иммобиле подписали новые соглашения сроком до 30 июня 2023 года.

Как сообщает Football Italia, итальянский нападающий будет зарабатывать по новому контракту 3,2 миллиона евро в год, Сергей – 3 млн плюс бонусы. Отмечается, что в соглашении серба не прописана сумма отступных.

В минувшем сезоне Иммобиле стал лучшим бомбардиром римлян с 29 голами в 33 матчах серии А, Милинкович-Савич забил 12 голов в 35 встречах.

Подробную статистику выступлений итальянца смотрите здесь, серба – здесь.