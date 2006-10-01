Клопп об игре Салаха: «Конечно, он не в восторге, но все будет в порядке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, доволен ли нападающий Мохамед Салах своим выступлением на старте сезона.

«Конечно, Салах не в восторге от своей игры. Как еще может быть? Это нормально. Но именно для этого и существует тренер. Мы поговорим об этом.

Для меня все просто, поскольку я не читаю то, что вы пишете. Возможно, парни сейчас делают чуть больше [Салаха], но это не имеет особого значения, ведь вы все равно все сами проанализируете. Большой красивый разрез – и вы ничего не найдете.

У нас нет никакой проблемы, все в порядке. Пока Салах работает так, как сейчас, и получает свои моменты, меня все устраивает, все будет в порядке», — сказал Клопп.

В текущем сезоне на счету Салаха 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах АПЛ, в прошлом году египтянин забил 3 гола и отдал 1 передачу в 7 первых матчах в чемпионате Англии.