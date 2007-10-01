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    Карпин – журналистам: «Каждый день вспоминаю слова Федуна о «сбитом летчике» и не сплю. Ну что за бред спрашиваете»

    Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Р-Спорт Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 9-го тура российской премьер-лиги на пресс-конференции назвал бредовым один из вопросов от журналистов.

    Весной 2014 года Карпин покинул пост главного тренера «Спартака». Владелец московского клуба Леонид Федун тогда назвал его «сбитым летчиком».

    «Фразу про «сбитого летчика» каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред спрашиваете», – заявил тренер «Ростова» после победы, отвечая на вопрос о том, вспоминал ли он слова Федуна.

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