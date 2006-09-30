Бэйл, Рамос и Марсело не вошли в состав «Реала» на матч с ЦСКА

опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вне состава остались полузащитники Гарет Бэйл и Иско, а также защитники и Марсело.

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья.



Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.



Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, , Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос.



Нападающие: Мариано Диас, , Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.