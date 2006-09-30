Бэйл, Рамос и Марсело не вошли в состав «Реала» на матч с ЦСКА

«Реал» опубликовал список игроков, которые могут принять участие в матче с ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вне состава остались полузащитники Гарет Бэйл и Иско, а также защитники Серхио Рамос и Марсело.
Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Кико Касилья.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос.
Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.