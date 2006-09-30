Кадиев о победе «Анжи» над «Зенитом»: «Не деньги играют в футбол»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал победу над (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Не деньги играют в футбол. Сегодня мы показали очень хорошую игру. Наши ребята — большие молодцы. Я поздравляю наш тренерский штаб и благодарю их за работу.

«Зенит» не настроился? Не знаю. Не могу оценить соперника. У них есть свой тренер, свое руководство.

Я думаю, что наши ребята показали более качественный футбол. Считаю, что этот матч — наш лучший в сезоне. Каждый матч мы сейчас играем лучше предыдущего.

Согласен с тем, что победа над «Динамо» стала толчком для команды. Хочется поскорее решить финансовые вопросы. Но я уверен в том, что нам удастся их решить», — сказал Кадиев.