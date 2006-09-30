Роша – приоритетная трансферная цель «Крузейро». Клуб постарается купить игрока в 2019 году

«Крузейро» хочет подписать нападающего «Спартака» Педро Рошу.

Бразильский клуб пытался оформить трансфер 23-летнего игрока летом, но получил отказ. «Крузейро» предлагал 10 миллионов евро за переход форварда, а также рассматривал вариант с арендой.

На данный момент «Крузейро» рассматривает Рошу как приоритетную трансферную цель в 2019 году и снова попытается подписать игрока, сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Напомним, бразильский форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.