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    Роша – приоритетная трансферная цель «Крузейро». Клуб постарается купить игрока в 2019 году

    Теги Спартак Крузейро высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро Роша Футбол

    «Крузейро» хочет подписать нападающего «Спартака» Педро Рошу.

    Бразильский клуб пытался оформить трансфер 23-летнего игрока летом, но получил отказ. «Крузейро» предлагал 10 миллионов евро за переход форварда, а также рассматривал вариант с арендой.

    На данный момент «Крузейро» рассматривает Рошу как приоритетную трансферную цель в 2019 году и снова попытается подписать игрока, сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на источники, близкие к клубу.

    Напомним, бразильский форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

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