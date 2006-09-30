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    Диего Симеоне: «Играть в гостях у «Реала» всегда непросто. Ничья – справедливый итог»

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания Диего Симеоне Футбол

    Главные тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:0).

    «Решение арбитров не рассматривать игру рукой игрока «Реала» в штрафной? Все могут ошибаться. Это всего лишь их интерпретация.

    Возможно, они просто не хотели останавливать игру, потому что все было в рамках правил. 

    Это был трудный матч, впрочем как и всегда, когда мы играем здесь. Мы хотели победить. В первом тайме мы показывали хороший футбол, успешно действовали в обороне, были моменты, чтобы забить гол, но вратарь соперника хорошо проявил себя.

    Во втором тайме инициатива перешла к «Реалу», но это нормально. В «Реале» собраны отличные футболисты, и после перерыва нам пришлось больше терпеть и обороняться.

    Играть в гостях у «Реала» всегда не просто. Я покидаю этот стадион с небольшим горьким привкусом, но все же ничья – справедливый итог», – сказал Симеоне. 

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