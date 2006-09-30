Диего Симеоне: «Играть в гостях у «Реала» всегда непросто. Ничья – справедливый итог»

Главные тренер Диего Симеоне прокомментировал ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:0).

«Решение арбитров не рассматривать игру рукой игрока в штрафной? Все могут ошибаться. Это всего лишь их интерпретация.

Возможно, они просто не хотели останавливать игру, потому что все было в рамках правил.

Это был трудный матч, впрочем как и всегда, когда мы играем здесь. Мы хотели победить. В первом тайме мы показывали хороший футбол, успешно действовали в обороне, были моменты, чтобы забить гол, но вратарь соперника хорошо проявил себя.

Во втором тайме инициатива перешла к «Реалу», но это нормально. В «Реале» собраны отличные футболисты, и после перерыва нам пришлось больше терпеть и обороняться.

Играть в гостях у всегда не просто. Я покидаю этот стадион с небольшим горьким привкусом, но все же ничья – справедливый итог», – сказал Симеоне.