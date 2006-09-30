Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хулен Лопетеги: «У меня позитивные ощущения от матча с «Атлетико». «Реал» показал характер»

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). 

    «Почему «Реал» не выиграл? Ответ очевиден, потому что мы не забили гол.

    Но если подводить итоги игры, то считаю, что мы показывали хороший футбол, особенно в конце первого тайма и во-втором.

    Все голевые шансы «Атлетико» – результат наших ошибок, а не их действий. Мы смогли преодолеть неблагоприятные обстоятельства. Но если не забивать, то не получится победить. 

    Второй тайм мы провели лучше, из этого я делаю очень позитивные выводы. «Атлетико» очень хорошо играет в контратаках, и в первом тайме у нас был только один шанс.

    Тем не менее команда воспряла, и во втором тайме, я напоминаю, имея на один день отдыха меньше и учитывая наши кадровые потери, мы боролись за победу. 

    Волнуюсь ли я, что «Реал» не забивает уже второй матч подряд? Мы фокусировались на этой игре. У меня позитивные ощущения. Команда показала характер», – сказал Лопетеги.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться