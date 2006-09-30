Хулен Лопетеги: «У меня позитивные ощущения от матча с «Атлетико». «Реал» показал характер»

Главный тренер Хулен Лопетеги подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с (0:0).

«Почему не выиграл? Ответ очевиден, потому что мы не забили гол.

Но если подводить итоги игры, то считаю, что мы показывали хороший футбол, особенно в конце первого тайма и во-втором.

Все голевые шансы – результат наших ошибок, а не их действий. Мы смогли преодолеть неблагоприятные обстоятельства. Но если не забивать, то не получится победить.

Второй тайм мы провели лучше, из этого я делаю очень позитивные выводы. «Атлетико» очень хорошо играет в контратаках, и в первом тайме у нас был только один шанс.

Тем не менее команда воспряла, и во втором тайме, я напоминаю, имея на один день отдыха меньше и учитывая наши кадровые потери, мы боролись за победу.

Волнуюсь ли я, что «Реал» не забивает уже второй матч подряд? Мы фокусировались на этой игре. У меня позитивные ощущения. Команда показала характер», – сказал Лопетеги.