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    Массимилиано Аллегри: «Роналду нравится отдавать голевые передачи так же, как и забивать голы»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (3:1).

    «Мы начали немного напряженно, совершали много неточных передачи и в итоге пропустили гол.

    Как только «Наполи» остался вдесятером, мы перестали играть, и это меня разозлило. Мы сильно рисковали, и соперник мог легко сравнять счет.

    Роналду наслаждается своей игрой, он очень хорошо влился в команду. Ему нравится отдавать голевые передачи так же, как забивать голы. Сегодня он сделал несколько отличных передач, и это значит, что он движется в правильном направлении.

    «Ювентусу» нужно играть острее. Играя от обороны, мы упустили проход, который привел к голу. Но мне понравилось, что форварды отрабатывали в полузащите и защите.

    После «Наполи» нам предстоит играть с «Интером», «Миланом», «Ромой» и «Фиорентиной». У нас есть преимущество в шесть очков, но впереди очень длинный сезон. Кроме того, борьба в серия А всегда очень жесткая», – сказал Аллегри. 

    Роналду сделал две голевые передачи в матче с «Наполи»

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