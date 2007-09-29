Массимилиано Аллегри: «Роналду нравится отдавать голевые передачи так же, как и забивать голы»

Главный тренер Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Италии с (3:1).

«Мы начали немного напряженно, совершали много неточных передачи и в итоге пропустили гол.

Как только остался вдесятером, мы перестали играть, и это меня разозлило. Мы сильно рисковали, и соперник мог легко сравнять счет.

Роналду наслаждается своей игрой, он очень хорошо влился в команду. Ему нравится отдавать голевые передачи так же, как забивать голы. Сегодня он сделал несколько отличных передач, и это значит, что он движется в правильном направлении.

«Ювентусу» нужно играть острее. Играя от обороны, мы упустили проход, который привел к голу. Но мне понравилось, что форварды отрабатывали в полузащите и защите.

После «Наполи» нам предстоит играть с «Интером», «Миланом», «Ромой» и «Фиорентиной». У нас есть преимущество в шесть очков, но впереди очень длинный сезон. Кроме того, борьба в серия А всегда очень жесткая», – сказал Аллегри.

Роналду сделал две голевые передачи в матче с «Наполи»