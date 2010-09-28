Вратарь «Анжи» Будаков: «Хабиб – самый авторитетный человек в Дагестане»

Вратарь «Анжи» Александр Будаков поделился ожиданиями от боя между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

– Я проникся единоборствами со времен Федора Емельяненко. Помню, когда был в интернате московского «Локомотива», вечерами или ночами собирались с ребятами у телевизора или включали диск и смотрели бои Федора. С тех пор началось.

– Почему ММА так популярен в тех краях?

– Думаю, главная причина – горячая кровь. Если кавказцам что-то не нравится, они уже через 30 секунд готовы подраться.

– Смотрели пресс-конференцию Нурмагомедова и МакГрегора?

– Да, в прямом эфире. Хабиб вел себя очень достойно. Дал понять, кто настоящий чемпион. Я даже был немного горд за него. Уверен, он выиграет. Помешать может только какое-то спортивное несчастье.

Хочу прояснить: я поддерживаю Хабиба совсем не потому, что представляю команду из Махачкалы. Даже если бы не играл в «Анжи», все равно бы болел за него. Всегда поддерживаю своих, независимо от вида спорта.

Во время Олимпиады мы были на сборах, но смотрели каждую игру наших хоккеистов. Часто получалось, что их матчи были между двумя нашими тренировками, и вместо того чтобы отдыхать, мы собирались, включали телевизор и болели. Бывало, даже пытались подвинуть занятия, нам шли навстречу.

– Он имеет большое влияние в Дагестане?

– Хабиб – самый авторитетный человек в республике, это однозначно. Ему не составило труда отменить концерты непонравившихся артистов, его твит с хештегом #АнжиЖиви собрал около трехсот тысяч лайков. Дети в Дагестане смотрят фотографии и видео его тренировок и видят: вот пляж, на котором он бегает и можешь бегать ты, вот турники, на которых вместе с Хабибом может подтягиваться любой. Это здорово вдохновляет!

Кто-то из дагестанских мальчишек через 10-15 лет может по примеру Нурмагомедова стать топовым бойцом в лучшем промоушене мира. Хабиб – большой патриот, настоящий кавказец. Это его республика, он рос по ее законам, имеет право говорить, что думает, и его всегда услышат. Я считаю, что Нурмагомедов во всем прав, это мое мнение. Какой-нибудь Black Star, наверное, с этим не согласится, – сказал Будаков.