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    Карло Анчелотти: «Золотой мяч» всегда должен получать Роналду»

    Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Наполи Золотой мяч Футбол

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ювентусом» поддержал нападающего туринцев Криштиану Роналду, с которым он работал в «Реале», в борьбе за «Золотой мяч».

    «Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов.

    Я рад, что сейчас он выступает в Италии, он будет ценен для любой команды. Считаю, что «Золотой мяч» всегда должен получать Криштиану.

    Что касается нашего матча с «Ювентусом», то в футболе благодаря телевидению и видео не остается никаких секретов. Массимилиано Аллегри – отличный и опытный тренер.

    У нас с ним хорошие отношения. Это будет матч «Ювентуса» против «Наполи», а не Роналду против Инсинье. Победит тот, кто сыграет лучше», – сказал Анчелотти.

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