Карло Анчелотти: «Золотой мяч» всегда должен получать Роналду»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Ювентусом» поддержал нападающего туринцев Криштиану Роналду, с которым он работал в «Реале», в борьбе за «Золотой мяч».
«Я благодарен Роналду вне зависимости от того, сколько голов он забил для победы в Лиге чемпионов.
Я рад, что сейчас он выступает в Италии, он будет ценен для любой команды. Считаю, что «Золотой мяч» всегда должен получать Криштиану.
Что касается нашего матча с «Ювентусом», то в футболе благодаря телевидению и видео не остается никаких секретов. Массимилиано Аллегри – отличный и опытный тренер.
У нас с ним хорошие отношения. Это будет матч «Ювентуса» против «Наполи», а не Роналду против Инсинье. Победит тот, кто сыграет лучше», – сказал Анчелотти.