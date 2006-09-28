Газзаев о работе РФС: «Такое ощущение, что чемпионат мира прошел – а дальше хоть трава не расти»

Депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал работу РФС.

«К сожалению, в нынешней ситуации с управлением российским футболом трудно говорить о каких-то действительно серьезных реформах, а не косметических, вроде появления медведя на логотипе лиги или исчезновения из аббревиатуры названия буквы «Ф».

В декабре 2017 года мы все узнали о том, что президент РФС временно приостанавливает исполнение своих обязанностей в связи с судебными разбирательствами. Тогда было озвучено, что срок «приостановления» составит полгода, и на это время назначен исполняющий обязанности (что, кстати, противоречило всем нормативным документам федерации). С тех пор прошло уже девять месяцев, пошел десятый.

На заседании исполкома в июле подводили итоги чемпионата мира, а вопрос о президенте РФС вообще не затрагивали. В августе и в сентябре исполком почему-то вообще не собирался – как будто в российском футболе обсудить нечего, нет насущных задач и проблем. Хотя вот несколько важных вопросов навскидку – старт чемпионата и еврокубков, плачевная ситуация с финансированием «Анжи», который не факт что доиграет до конца чемпионата, и ряда клубов первого дивизиона, скандал вокруг матча «СКА-Хабаровск» – «Армавир», работа судей, наследие ЧМ-2018 и так далее.

Такое ощущение, что чемпионат мира прошел – а дальше хоть трава не расти. Хотя жизнь продолжается! Значимость РФС по-прежнему очень велика, футбол – самый популярный вид спорта в стране, он нуждается в развитии и полноценном управлении. Нужно сделать так, чтобы выход в четвертьфинал ЧМ-2018 не стал единичным случаем. Мы обязаны подтянуть клубный футбол до уровня инфраструктуры. Провели лучший чемпионат мира в истории футбола – а теперь необходимо сделать одну из лучших в мире лиг.

На мой взгляд, из этой ситуации есть два выхода. Первый – должна быть созвана внеочередная конференция РФС, чтобы провести выборы нового президента федерации. А второй вариант – избранный в 2017-м году президент РФС должен вернуться к исполнению своих обязанностей. И дальше оттягивать решение нельзя!» – сказал Газзаев.