«Барселона» — фаворит чемпионата Испании, по версии букмекеров

Букмекерская компания 1хСтавка обновила коэффициенты на победителя чемпионата Испании.

По мнению букмекера, у «Барселоны» наивысшие шансы на победу в турнире. Коэффициент на каталонцев составляет 1.72. Перед началом сезона этот исход шел за 1.52.

Шансы на первое место «Реала» ниже, на мадридцев можно поставить за 2.77. Чемпионство «Атлетико» оценено коэффициентом 7.00.

«Валенсия» и «Севилья» идут с одинаковым коэффициентом — по 86.

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